Свитан убежден, что техника в РФ не закончится, поскольку ее продолжают производить, хоть и в малых количествах.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан оценил, хватит ли России ресурсов для ведения войны против Украины до лета 2023 года. По его словам, живая сила у оккупантов не закончится никогда.

"Они могут ее собирать по крайней мере по 100 тыс. в месяц. В РФ не закончатся и элементы техники, которые там могут производить. Они могут изготавливать эту технику, пусть в небольших количествах, поэтому полностью она конечно не закончится. Мы не уничтожим заводы по ее производству", – объяснил Свитан в интервью ТСН.

Эксперт прогнозирует, что Россия начнет сильнее ощущать эффект от введенных против нее санкций. Тогда на спад пойдет финансовая составляющая.

Видео дня

"Без денег ни одна война не движется. Под мировым давлением у россиян к лету финансовый поток – кровь, питающая войну, закончится", – отметил Свитан.

Война в Украине: прогнозы

Военный эксперт Иван Ступак считает, что российские захватчики готовятся бежать с оккупированной Запорожской АЭС. Он указал на мародерство, которое, по его словам, является ключевым признаком этой подготовки.

В то же время военно-политический обозреватель Александр Коваленко говорит, что России грозит "снарядный инсульт". По его прогнозам, к маю артиллерия врага не сможет осуществлять даже полных 10 тыс. выстрелов в сутки.

Аналитик Алексей Гетьман заявил, что оккупанты скоро будут пытаться продвигаться на востоке Украины. Он считает, что россияне могут сделать это на трех направлениях.

Вас также могут заинтересовать новости: