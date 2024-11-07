Результатом таких переговоров может стать проект соглашения, которое представят Украине.

Дональд Трамп может еще до своей инаугурации начать подготовку "мирного плана" по завершению войны в Украине, и первым его этапом могут быть непубличные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом заявил LIGA.net аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон.

"Можно ожидать, что первым шагом Трампа в реализации его "мирного плана" будет попытка заложить основу для переговоров с Путиным", - сказал он.

По словам аналитика, результатом таких переговоров может стать проект соглашения, которое представят Украине. Киев может согласиться на эти условия, или не согласиться, однако во втором случае США могут прекратить поддержку Украины, считает Дикинсон.

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С другой стороны, замечает он, есть и более позитивный сценарий, при котором Трамп попытается публично усилить позицию Украины, чтобы создать базу для хороших переговоров с Россией.

Аналитик добавляет, что это произойдет в том случае, если Трамп будет заинтересован в том, чтобы Киев говорил с позиции силы.

"Мирный план" Трампа

Издание WSJ со ссылкой на свои источники сообщало, что один из вариантов предусматривает отказ Украины от членства в НАТО на 20 лет и замораживание линии фронта. В обмен на это США продолжат поставлять Украине достаточное количество оружия для противостояния возможному повторному нападению России.

А издание The Times писало, что после победы Дональда Трампа на выборах в США Украину могут заставить отказаться от оккупированных территорий и пойти на переговоры с Москвой. При этом пока мало признаков того, что Европа готова самостоятельно вооружать Киев, если США самоустранятся от этой поддержки.

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