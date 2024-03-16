Свирепствующие работники ФСБ РФ ходят по домам украинцев.

Российские захватчики превратили имитацию выборов диктатора Владимира Путина в террор против гражданского населения на украинских оккупированных территориях.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram. "Псевдовыборы на временно оккупированной территории превратились в настоящий террор", - подчеркнул Федоров.

В частности, по его словам, свирепые работники ФСБ РФ рыщут по населенным пунктам, разыскивая представителей сопротивления. "Хватают всех без разбора - чтобы отчитаться, что работают", - подчеркнул Федоров.

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При этом, желающих выехать во временно оккупированный Крым даже на лечение по несколько часов маринуют в "клетке". Допрашивают и тщательно проверяют авто. Ищут "диверсантов".

"Тех, кто хочет въехать на ВОТ, в основном разворачивают в Шереметьево. Говорят за глаза: сейчас вы нежелательная персона, попробуйте после "выборов", - отметил глава ОВА.

Он подчеркнул, что украинцы на оккупированной территории оказались в тюрьме. "Должны освободить своих", - подчеркнул Федоров.

Путин устроил свои выборы в Украине

Напомним, принудительное привлечение россиянами миллионов украинцев на оккупированных украинских территориях и депортированных в Россию с целью имитации "выборов" диктатора Владимира Путина на пост президента является незаконным.

Сейчас на оккупированной украинской территории Россия под видом "выборов" проводит юридически ничтожное мероприятие.

Так называемые российские "президентские выборы" проходят 15-17 марта.

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