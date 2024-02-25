Также он поделился деталями о применении Россией северокорейских баллистических ракет.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сказал, что результат голосования за диктатора Кремля Владимира Путина разведке уже известен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сказал журналистам. В частности, у него спросили, стоит ли ждать сюрпризов у россиян в марте во время выборов Владимира Путина?

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"Какие сюрпризы там могут быть? Я вам заранее могу сказать: 76% покажут... Может перепишут 77 или 74", - сказал Буданов.

Кроме того, он ответил, передал ли Иран баллистические ракеты России.

"Их нет. Это все не соответствует действительности", - сказал Буданов.

Также у него уточнили относительно применения Россией северокорейских баллистических ракет.

"Несколько было использовано. Но сказать, что это масштабное применение - это тоже не соответствует действительности", - отметил Буданов.

Также у него спросили, значительно ли упала эффектиновность российской ПВО на оккупированных территориях. "Нет, не упала. Они поддерживают ее на достаточном уровне", - отметил Буданов.

Выборы президента РФ

Так называемые выборы президента РФ состоятся 15-17 марта. Никаких настоящих оппозиционных политиков, или политиков, которые не поддерживают войну России против Украины, на выборах не будет.

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