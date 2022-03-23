Президент подчеркнул, что эта ответственность является неизбежной.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к летчикам оккупантов: "Убийство гражданских - это преступление. И вы будете отвечать".

Об этом он сообщил в видеообращении к украинцам.

"Наши Вооруженные Силы сегодня порадовали. Снова Чернобаевка - снова разгром оккупантов. Снова сбиты российские самолеты. Особенно важно – бомбардировщик над Мариуполем. И так будет с каждым, кто убивает наших людей, мирных людей на нашей мирной земле", - подчеркнул глава государства.

Зеленский в очередной раз обратился к российским летчикам,"которые не думают, какой приказ они исполняют": "Убийство гражданских – это преступление. И вы будете отвечать – любым способом. Сегодня или завтра - это менее важно. Главное, что неизбежно".

Ранее президент заявил, что украинские военные найдут и собьют летчика, который сбросил бомбу на школу искусств в Мариуполе.

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