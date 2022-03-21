В здании скрывалось около 400 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество жертв в результате авиаудара на школу искусств в Мариуполе неизвестно.

Об этом он заявил в видеообращении.

Президент напомнил, что в блокадном Мариуполе враг сбросил бомбы на школу искусств, где пряталось около 400 горожан, в основном - женщины и дети и люди старшего возраста.

"Они под завалами. Сейчас мы знаем, сколько живых, но знаем, что того летчика, который сбросил ту бомбу мы обязательно собьем, как уже сбили почти сотню таких же массовых убийц", - отметил Зеленский.

Напомним, что 16 марта российский самолет сбросил бомбу на здание драматического театра в Мариуполе, где скрывались сотни людей. Несмотря на то, что здание почти полностью разрушено, бомбоубежище выстояло.

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