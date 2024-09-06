По словам дипломата, западным войскам не обязательно вступать в сухопутный бой с солдатами РФ.

Сейчас вопрос о введении западных войск на территорию Украины является "смешанным", заявил в интервью "Радио Свобода" бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Я думаю, что администрация Байдена вообще этого не допустит. Они даже не позволяют гражданским подрядчикам оборонных компаний присутствовать в Украине, работать с украинцами над оборудованием, которое мы предоставили. Это очень строгая политика со стороны Вашингтона", - сказал Волкер.

В то же время он добавил, что другие страны мыслят более креативно: например, Макрон может рассмотреть вопрос о введении французских войск на территорию Украины.

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"Есть много полезных вещей, которые западные войска могли бы сделать, чтобы помочь Украине, не обязательно вступая в бой с российскими сухопутными войсками, например, обеспечить расширенную противовоздушную оборону. Таким образом, это и защита территории НАТО, что является важнейшим для НАТО, но и производное обеспечение защиты над Украиной", - добавил Волкер.

Кроме того, по мнению экс-представителя, западные войска могут проводить тренировочные миссии, а также помочь украинцам с оборудованием, техническим обслуживанием и поддержкой.

"Они могут удерживать территории, обеспечивать базовую безопасность в тех частях Украины, где не ведутся боевые действия, чтобы Украина могла развернуть свои силы подальше от них. Есть целый ряд ролей, которые можно было бы выполнить и которые не являются настолько провокационными, что, если бы западные страны захотели, их можно было бы легко выполнить", - пояснил Волкер.

Введение западных войск в Украину

Вопрос о введении войск партнеров на территорию Украины начали активно обсуждать в начале 2024 года. Так, в феврале президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что Европа, США и Канада обсуждают возможность отправки иностранных войск на фронт в Украину.

Незадолго до этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что представители 28 стран во время встречи в Париже обсуждали идею отправки в Украину военных. Единой позиции по этому вопросу не было.

По мнению военного обозревателя Игоря Романенко, страны НАТО могут ввести свои войска в Украину в случае серьезного успеха России на фронте. В частности, речь идет о возможном наступлении РФ на Киев или Одессу.

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