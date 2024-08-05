По словам Алексея Чепы, Россия "не слышала предложений, которые могли бы ее устроить".

Россия примет участие во втором Саммите мира по Украине в случае, если будет четко озвучена повестка дня мероприятия. Об этом в комментарии lenta.ru сказал депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа.

Он пояснил, что сейчас Россия не слышала предложений, которые могли бы ее устроить.

"Сегодня мы видим, что Украина делает из второго саммита очередное шоу: нет ни четкой повестки дня, ни нормальной организации мероприятия. А Россия не будет участвовать без наличия конкретной повестки дня и учета требований, о которых говорил президент страны", - отметил российский политик. Видео дня

По мнению Чепы, на данный момент подготовка ко второму саммиту, на котором предполагается участие России, носит декларативный характер, что демонстрирует отсутствие у украинской стороны реальной готовности к урегулированию конфликта.

"В таких условиях диалог вряд ли получится. Мы не слышим ни одного предложения, которое могло бы нас устроить, зато видим поставки американских истребителей F-16 и продолжающиеся удары по российской территории", - добавил Чепа.

Участие РФ во втором Саммите мира - последние новости

На днях в Кремле прокомментировали возможность участия России в следующем Саммите мира. По словам пресс-секретаря российского правителя Владимира Путина Дмитрия Пескова, РФ пока не получила заверения, что на предстоящем саммите будут обсуждаться интересующие ее вопросы.

При этом, как сказал Песков, Путин "неоднократно декларировал", что РФ открыта для переговоров по прекращению войны в Украине.

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