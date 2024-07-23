Европейский союз поддерживает единый мирный план, отметил он.

Мирный саммит с участием России должен базироваться на международном праве, а не на требованиях кремлевского правителя Путина.

Об этом после заседания Совета министров Европейского Союза по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. Он ответил на вопрос Укринформа о том, возможно ли провести саммит уже осенью, и какие могут быть условия для участия российской стороны.

"Мы уже сказали то, что было сказано, - следующий шаг требует привлечения России. Но как надо воспринимать то, что президент Путин сказал во время визита премьера Орбана в Москву? Посмотрите - это те предпосылки, которые выдвигает Путин. Да, разумеется, мы должны возлагать надежды на мир через дипломатические переговоры, но на определенной основе. И это не путинская основа", - подчеркнул он. Видео дня

По его словам, во время общения с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой европейские чиновники обсудили план действий после первого мирного саммита, согласившись, что необходимо привлечь представителей большего количества стран. Также Боррель отметил, что Евросоюз поддерживает единственный мирный план по прекращению войны - формулу мира президента Владимира Зеленского.

Второй саммит мира

Как известно, украинское руководство заявило, что российская сторона должна присутствовать на следующем мирном саммите. Место проведения встречи не определили, однако СМИ писали, что рассматривают Саудовскую Аравию, Катар и Турцию.

В Москве уже заявили, что не намерены участвовать в мирном саммите, в очередной раз раскритиковав украинскую формулу достижения мира.

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