Песков сказал, что Россия пока не получила заверения, что на предстоящем саммите будут обсуждаться интересующие ее вопросы.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы "открыта" для переговоров о прекращении войны в Украине.

При этом он говорит, что не доверяет украинским властям и пока Саммита мира с участием России не готовится, сообщают пропагандистские росСМИ.

По его словам, российский лидер Владимир Путин якобы "неоднократно декларировал", что РФ открыта для переговоров о прекращении войны в Украине.

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Песков выразил готовность "разговаривать" с украинскими властями, но им, по мнению Кремля, "доверять нельзя". Пресс-секретарь пожаловался, что "Россия видит невнятные рассуждения о возможности переговоров, за которыми потом не следует конкретика".

Комментируя идею об участии РФ во втором Саммите мира, Песков отметил, что "никакого саммита с участием России пока не готовится". По его словам, Россия пока не получила заверения, что на предстоящем саммите будут обсуждаться интересующие ее вопросы.

"Да, звучат голоса, что на следующее мероприятие, возможно, мы пригласим Россию и так далее. Понимаете, в мероприятии не участвуют в интересах такого протокола и ради самого участия. В мероприятии участвуют для обсуждения конкретной повестки дня. В вот пока повестка дня, которая бы устраивала нас, нигде озвучена не была", - сказал Песков

Возможность участия России в следующем Саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина не может быть против, если весь мир желает видеть присутствие Российской Федерации за столом переговоров. Об этом глава государства сказал в интервью французскому изданию Le Monde.

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