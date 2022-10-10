Также оккупанты атаковали этими дронами и на востоке Украины.

Вторая "большая" воздушная тревога после обеда 10 октября прежде всего объявлена из-за иранских дронов-камикадзе "Shahed-136", которые атаковали Киев и северные области Украины с направления Курской области и Беларуси.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Девять этих "Shahed-136" уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр".

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Также оккупанты атаковали этими дронами и на востоке Украины. Зенитчиками воздушного командования "Восток" уничтожены еще четыре "Shahed-136".

Сколько уничтожено вражеских БПЛА-данные Генштаба

Согласно утренней сводке Генштаба, украинские войска за сутки уничтожили еще 11 дронов. Всего количество уничтоженных БПЛА достигло уже 1097 единиц.

Иранские дроны на войне против Украины

В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

23 сентября МИД Украины по поручению президента лишило посла Ирана аккредитации, а также приказало существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

В последнее время участились удары врага иранскими дронами. Таким образом РФ экономит ракеты, запас которых у Путина исчерпан для атак по критической инфраструктуре зимой, считает представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По данным объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины, подразделения противовоздушной обороны уничтожают дроны-камикадзе иранского производства вдвое чаще, чем они достигают цели.

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