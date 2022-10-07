Дроны уже на аэродроме "Лунинец" в Беларуси.

Россия доставила в Беларусь иранские дроны-камикадзе для атак на западные регионы Украины.

Об этом сообщили в региональном управлении Сил территориальной обороны "Запад".

По данным источников, иранские беспилотники доставлены на аэродром "Лунинец". Речь идет о, по меньшей мере, 20 дронах-камикадзе "Шахид-136" и пунктах управления к ним.

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От Лунинца до границы с Ривненской областью всего 55 километров. Не исключено, что уже в ближайшее время иранские дроны будут атаковать западные, или центральные регионы Украины. Важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ранее стало известно, что иранские дроны-камикадзе Shahed-136 очень громкие - звук, которые они издают, похож на тот, который слышен во время работы бензопилы или мотора мопеда. Эти беспилотники летят очень низко, поэтому их достаточно сложно поймать силам Противовоздушной обороны Украины.

Россия использует против Украины иранские дроны - важные новости

В середине августа появились сведения, что иранские власти продали России тысячу дронов.

РФ 23 сентября впервые атаковала иранскими беспилотниками-камикадзе Одессу, два дроны в припортовой зоне разрушили админздание, были повреждены четыре жилых дома. Через вражескую атаку погибли два человека.

В ночь на 5 октября оккупанты атаковали дронами-камикадзе Белую Церковь Киевской области. Было зафиксировано шесть попаданий, повреждена инфраструктура города, пострадал один человек.

7 октября враги впервые атаковали беспилотниками Запорожье. По предварительным сведениям, пострадал и госпитализирован один человек.

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