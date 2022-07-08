Путинский вояка в разговоре со своей женой признался, что их носками можно разве что полы мыть.

Русские вояки не перестают удивлять. Оккупанты "охотятся" за носками, которые выдают военным подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом в одном из последних перехватов СБУ признался контрактник ВС РФ, который разговаривал со своей женой.

У меня дох*рища украинских носков, и я понимаю ...какие они пиз*атые. Наши уставные носки... я не знаю че ... полы мыть. Понимаешь: мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей... вот у них такие выдают – признается оккупант.

Более того, он хвастается американским камуфляжем, который тоже украл в украинцев. Хотя уверяет, что дело не в производителе. Не менее качественное и то, что производится для войска в Украине.

Да даже не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, шлема их. Ну это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так – добавляет вояка.

В одном из недавних перехватов СБУ говорится, что оккупанты устраивают между собой пьяные перестрелки и продают технику. А в так называемой "ДНР" на войну мобилизовали 19-летнего парня со зрением минус семь.

А тем временем ВСУ "оформили абонемент" на концерт Кобзона еще для 250 "хороших русских". Очень урожайным оказался и день на дорогую бронированную технику. Ее у врага за минувшие сутки поубавилось на 50.

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