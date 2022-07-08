Русские вояки не перестают удивлять. Оккупанты "охотятся" за носками, которые выдают военным подразделений Вооруженных сил Украины.
Об этом в одном из последних перехватов СБУ признался контрактник ВС РФ, который разговаривал со своей женой.
У меня дох*рища украинских носков, и я понимаю ...какие они пиз*атые. Наши уставные носки... я не знаю че ... полы мыть. Понимаешь: мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей... вот у них такие выдают – признается оккупант.
Более того, он хвастается американским камуфляжем, который тоже украл в украинцев. Хотя уверяет, что дело не в производителе. Не менее качественное и то, что производится для войска в Украине.
Да даже не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, шлема их. Ну это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так – добавляет вояка.
В одном из недавних перехватов СБУ говорится, что оккупанты устраивают между собой пьяные перестрелки и продают технику. А в так называемой "ДНР" на войну мобилизовали 19-летнего парня со зрением минус семь.
А тем временем ВСУ "оформили абонемент" на концерт Кобзона еще для 250 "хороших русских". Очень урожайным оказался и день на дорогую бронированную технику. Ее у врага за минувшие сутки поубавилось на 50.
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