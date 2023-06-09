Враг вел безуспешные наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском направлениях.

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, в течение суток произошло 27 боевых столкновений. Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в вечерней сводке.

"Противник сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 27 боевых столкновений. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись двухлетняя, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское Луганской области и Ямполовка, Дроновка, Северск, спорное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Дубрава, Верхнекаменское, спорное, Раздолевка Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Богдановки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Торецка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Звановка, Никифоровка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Калиновка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Северное Донецкой области.

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На Авдеевском направлении, как проинформировали в Генштабе, противник совершил неудачные попытки наступления неподалеку населенных пунктов Северное и Невельское. Нанес авиационные удары в районах Васильевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новодонецкое, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское Первомайское Донецкой области.

Кроме того, в сводке говорится, что на Марьинском направлении наши защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник понес потери. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Георгиевка, Марьинка, Островское, Курахово, Дачное, Победа, Новомихайловка, Катериновка Донецкой области.

"На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Великая Новоселка и Благодатное Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Новоукраинка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районе Новоселки Донецкой области и Ольговского, Гуляйполя и Степного Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них Бурлацкое, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, железнодорожное, Белогорье и Каменское Запорожской области и город Херсон", - заявили в Генштабе.

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В течение суток на Таврическом направлении было обезврежено более четырех рот россиян, а также уничтожена и повреждена 61 единица военной техники противника. В частности, 12 танков, 11 единиц БМП, 2 МТЛБ, 2 БТР, 2 гаубицы 2А65 "Мста-С", гаубица 2С19 "Мста-С", 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", РЭБ "Житель", РЛС "Зоопарк", 2 зенитно-ракетных комплекса "БУК-М1" и др.

Всего с начала войны Силы обороны Украины ликвидировали 213 тыс. 770 оккупантов. За минувшие сутки было уничтожено 1 тыс.10 захватчиков. Также за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 10 танков, 24 боевые бронированные машины, 34 артиллерийские системы, четыре РСЗО, четыре средства ПВО, 13 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, защитники уничтожили еще один российский ТОС-1А "Солнцепек" в Запорожской области.

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