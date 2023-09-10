Сейчас продолжаются бои в самом населенном пункте.

На Авдеевском направлении Силы обороны Украины смогли занять часть поселка Опытное Авдеевской городской общины Покровского района Донецкой области.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"В целом ситуация по линии обороны вокруг города остается очень напряженной. Враг давит с севера от города. С юга в районе Опытного мы имеем успех, и он, на мой взгляд, очень существенный", - заявил он.

По его словам, украинские военные закрепляются в Опытном.

"Два дня назад они проводили очень мощные активности на севере города, и в это время украинские военные провели блестящую штурмовую операцию и заняли часть Опытного. Закрепились, и продолжаются бои в самом населенном пункте", – рассказал Барабаш.

ВСУ имеют продвижение в районе села Работино

Как сообщал УНИАН, Вооруженные Силы Украины продвинулись еще примерно на 1,5 км в районе села Работино в Запорожской области.

По данным Генштаба, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу: сдерживают врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю. В частности, украинские воины отбили около 15 атак врага в районе Марьинки.

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