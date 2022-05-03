Речь идет о семи "Орлан-10" и одном "форпосте", который стоит около 7 млн долларов.

За сутки украинские военные уничтожили восемь вражеских беспилотников.

Как сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в течение 2 мая пилотируемая авиация оккупантов фактически не входила в зону действия украинской ПВО.

"Зато противник продолжает наносить ракетные удары, наращивает в воздушном пространстве Украины присутствие беспилотных летательных аппаратов, которые дают целеуказания артиллерии, осуществляют воздушную разведку и корректировку огня", - отметили в командовании.

За сутки противовоздушной обороной воздушных сил и сухопутных войск сбито восемь воздушных целей: один БпЛА "Форпост" и семь - "Орлан-10".

Уточняется, что "Форпост", сбит подразделением зенитно-ракетных войск воздушного командования "Юг", является дорогостоящим аппаратом, который оценивают в 7 миллионов долларов.

"Это лицензированная израильская копия БпЛА "Searcher". По версии Министерства обороны оккупантов, в 2019 году все запчасти данного БпЛА прошли импортозамещение, установлено российское программное обеспечение и он может нести вооружение – контейнер с ракетой ПТРК. Ну, как вы уже догадались, "не имеющий аналогов", - добавили в воздушных силах.

Напомним, ПВО украинских защитников вчера сбила десять беспилотников "Орлан-10" оккупантов.

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