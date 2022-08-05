Ликвидировано почти 40 оккупантов, 4 зенитно-ракетные системы, радиолокационная станция "Имбирь", до десятка единиц бронированной и автомобильной техники.

Вооруженные силы на юге страны за сутки уничтожили три вражеских состава с боеприпасами - в Приднепровском, Херсоне и Токаревке.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в итоге за сутки 4 июля по ситуации в зоне ответственности.

"Нашими штурмовиками атаковано 2 ячейки вражеского вооружения и техники в Херсонском и Каховском районах. Вертолетной парой разбит вражеский опорный пункт на оккупированной Николаевщине. Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач плотно атаковано вражескую систему противовоздушной обороны и логистические пункты, в том числе и с боеприпасами в Херсонском районе", - информирует командование.

Отмечается, что точно установлено, что удалось ликвидировать 39 оккупантов, 4 зенитно-ракетные системы С-300, радиолокационную станцию "Имбирь", автоматический миномет 82-го калибра "Василек", 9 единиц бронированной и автомобильной техники.

Отмечается, что окончательные потери врага - доразведываются.

По данным ОК "Юг", обстановка в зоне ответственности остается напряженной, но силы обороны контролируют ее развитие.

"Скованный нашими действиями, без возможности продвижения по суше, враг активизировал артиллерийские и авиационные атаки. 16 авиаударов нанесены вражеской штурмовой авиацией вдоль линии соприкосновения по нашим позициям и недавно освобожденных населенных пунктах. Без потерь", - доложило ОК.

Также сообщается об обстреле Ивановки вражеской тяжелой ствольной артиллерией 152-го калибра. Погиб один человек, масштабы разрушений уточняются.

Ок "Юг" сообщает, что в Черном море в ракетно-безопасном районе маневрируют 9 боевых кораблей и катеров. "2 надводных и 1 подводный носители ракет типа "Калибр" наготове к применению двух десятков снарядов высокоточного направления. 2 вдк продолжают держать тонус угрозы высадки морского десанта", - указано в сообщении.

Напомним, у Зеленского уверены, что "референдумов" на юге не будет.

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