В частности, уничтожено 48 единиц техники противника.

Украинские военные продолжают наносить потери российским оккупационным войскам. Так, на Лимано-Купянском направлении за минувшие сутки уничтожено 198 вражеских солдат и немало военной техники противника.

Как рассказал в эфире телемарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, всего на том направлении зафиксировано 13 штурмов со стороны оккупантов. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов – были применены вертолеты огневой поддержки, штурмовая авиация и бомбардировщики.

"Также по позициям наших защитников пытались попасть 12 дронов-камикадзе", – добавил он.

Кроме того, россияне существенно увеличили количество обстрелов. За вчера зафиксировали 808 ударов.

Тем временем Силы обороны Украины ликвидировали 198 захватчиков и уничтожили 48 единиц военной техники противника. Среди уничтоженной техники восемь танков и четыре боевых машины.

Потери РФ в Украине

По состоянию на утро 11 ноября с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину наши защитники ликвидировали 310 650 российских оккупантов. 1130 захватчиков из этого числа были ликвидированы за 10 ноября.

Кроме того, РФ несет значительные потери в технике. С начала вторжения уничтожены 5342 танка, 7527 артиллерийских систем, 10041 бронированная машина и другая техника российских оккупационных войск.

В частности, за месяц штурмов Авдеевки Донецкой области армия РФ потеряла более 100 танков, 250 бронемашин, около полусотни артиллерийских систем и семь самолетов Су-25. Как отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, противник также потерял более 10 тысяч своих солдат.

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