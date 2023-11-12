Уничтожены, в частности, четыре склада боеприпасов захватчиков.

На Таврическом направлении общие потери России за сутки составили 572 человека, уничтожено 32 единицы вражеской военной техники.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он отметил, что противник увеличил количество авиаударов. В частности, с применением управляемых авиабомб.

Так, на Таврическом направлении враг нанес 30 авиаударов, провел 48 боевых столкновений и совершил 712 артобстрелов. В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврия" в течение суток выполнили 1 тыс. 67 огневых задач.

Видео дня

"Общие потери врага составили 572 человека. Уничтожено 32 единицы военной техники", - сообщил Тарнавский. Он добавил, что речь идет, в частности, о двух танках, 14 боевых бронированных машинах, трех артиллерийских системах, семи беспилотниках и трех единицах спецтехники.

Кроме того, уничтожено было четыре склада боеприпасов и еще один важный объект противника. Еще 21 единица военной техники врага была повреждена.

Важные новости Украины о войне с РФ - это стоит знать:

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, общие потери врага на 12 ноября 2023 года составляют примерно 311 750 противников. При этом за прошедшие сутки наши защитники уничтожили 1 100 врагов.

11 ноября стало известно, что на Таврическом направлении значительно возросли потери россиян. Так, за предыдущие сутки ВСУ удалось обезвредить более 650 оккупантов и 90 единиц техники, в том числе станцию радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск" и артиллерийские системы 2С19 "Мста-С" и 2С5 "Гиацинт-С".

Вас также могут заинтересовать новости: