Россия потеряла также, в частности, почти 160 артиллерийских установок.

За прошедшую неделю потери России в Украине очень серьезно возросли - наши Силы обороны уничтожили более 5,5 тыс. захватчиков.

Об этом говорится в сообщении медийной площадки Сил обороны Military Media Center в Telegram. В частности, Силы обороны Украины за прошедшую неделю - с 6 ноября по 12 число, уничтожили 5 тыс. 690 оккупантов (условно 11 батальонов) и 61 танк (условно - два танковых батальона).

Кроме того, ликвидировано:

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159 артиллерийских установок (условно девять артиллерийских дивизионов);

105 боевых бронированных машин (условно три мотострелковых батальона);

пять ракет.

РФ также осталась без двух десантных катеров.

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Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), из-за больших потерь техники на поле боя и недостатка обученного персонала, российская оккупационная армия все чаще опирается на пехоту во время штурмов.

За время полномасштабного вторжения с февраля 2022 года российские захватчики потеряли около 311 тыс. 550 человек, 5 354 танков и 7 569 артиллерийских систем.

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