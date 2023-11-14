Украинские воины поразили ПВО, артиллерию, пункты управления и важную цель врага.

За прошедшие сутки, 13 ноября, авиация ВСУ нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 удар по зенитно-ракетному комплексу российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, бойцы из подразделений ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 6 артиллерийских средств, средство противовоздушной обороны и другую важную цель врага.

При этом россияне за сутки нанесли 4 ракетных и 53 авиационных удара, совершили 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате погибли и получили ранения гражданские украинцы. Захватчики из РСЗО также ударили по городу Херсон, а ночью - применили баллистическую ракету.

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"Авиационным ударам подверглись: Первомайское, Копанки, Новосергиевка Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Выемка, Константиновка, Клещиевка, Новобахмутовка, Авдеевка, Победа, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Урожайное Донецкой области; Берислав, Ивановка, Тягинка Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей", - добавили в ведомстве.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, за прошедшую неделю потери России в Украине очень серьезно выросли - наши Силы обороны уничтожили более 5,5 тыс. захватчиков. В целом ВСУ ликвидировали уже около 311 тыс. 550 человек.

Украинские военные продолжили наземные операции на левом берегу Херсонской области и 13 ноября продвинулись вперед.

Самыми горячими направлениями на фронте остаются Авдеевский, Купянский и Марьинский.

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