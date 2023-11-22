Российские военкоры неустанно разоблачают неудачи своего оккупационного войска на Херсонском направлении.

Минобороны России и российская политическая верхушка прилагают усилия, чтобы подавить истерику из-за украинских операций на левом берегу Херсонской области.

Об этом речь идет в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Аналитики обратили внимание на заявления, которые сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу выступая на коллегии возглавляемого им ведомства. Он сказал, что российские войска препятствовали всем попыткам Украины провести успешные "десантные операции на Херсонском направлении". И добавил, что россияне наносят "колоссальные" потери ВСУ.

Аналитики предположили, что заявление Шойгу является попыткой преуменьшить обеспокоенность некоторых российских военкоров относительно неспособности россиян решительно отбить украинские атаки на восточном берегу Днепра. Но, как подчеркнули в Институте, ему вряд ли удастся успокоить нарастающие сетования в российском информационном пространстве.

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Российские военные блогеры продолжают признавать украинское присутствие на левом берегу Херсонской области и жалуются, что российские войска не в состоянии подавить украинские операции в этом районе.

Аналитики привели данные о том, что 21 ноября один из российских военкоров заявил, что ВСУ уничтожили целую российскую штурмовую группу под Крынками (30 км северо-восточнее Херсона и 2 км от реки Днепр). А 17 ноября российский инсайдерский источник заявил, что в результате украинского удара были ликвидированы 76 россиян в 1-м батальоне 35-й ОМСБр (41-я общевойсковая армия ЦВО), которые пытались провести "отвлекающий маневр" в Скадовском районе.

При этом по данным различных источников, оккупанты на этом направлении отправляют на штурмы раненых. У оккупантов нет разведывательных беспилотников, что замедляет их продвижение, а также нет огневой поддержки.

Также есть данные о том, что российские подразделения практически не взаимодействуют на Херсонском направлении, что штаб российского командования строит неудачные планы, поскольку получает неверную и запоздалую информацию.

Похоже, что эти нарекания не влияют на Шойгу, поскольку ISW не наблюдает никаких значительных изменений на Херсонском направлении.

При этом ВСУ продолжают операции на левом берегу Херсонской области и продвигаются вперед.

Война в Украине: новости

Формирование плацдармов Сил обороны Украины на левом берегу Херсонской области поставило в тупик российское командование. Кроме того, у оккупантов не все так радужно в районе Авдеевки, куда они перебросили немалые ресурсы.

Российские захватчики "отжимают" заброшенные владельцами квартиры в оккупированном Токмаке Запорожской области. Причем они ищут исключительно жилье с отоплением, чтобы расселить там личный состав Вооруженных сил РФ.

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