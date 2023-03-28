Также уничтожено, кроме прочего, 7 танков, 13 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем оккупантов.

За минувшие сутки уничтожено 570 российских захватчиков, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 28 марта 2023 года ориентировочно составили:

личного состава - около 171 тыс 730 (+570) человек ликвидировано; танков - 3602 (+7) единицы; боевых бронированных машин - 6966 (+13); артиллерийских систем-2653 (+15); РСЗО-525 (+2); средства ПВО - 277;

самолетов - 305; вертолетов - 291; БПЛА оперативно-тактического уровня - 2235 (+19); крылатые ракеты - 911; корабли/катера - 18; автомобильной техники и автоцистерн - 5502 (+9); специальная техника - 287 (+2).

Война в Украине - последние новости

Самые ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. При этом "вагнеровцам" при поддержке регулярных оккупационных войск якобы удалось продвинуться к центру Бахмута.

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Также, по наблюдениям западных аналитиков, РФ усилила войсками Авдеевское направление, что объясняет определенный "успех" врага операции на указанном участке фронта.

Захват Авдеевки позволил бы россиянам возобновить наступление на Угледарском направлении, который приостановили после громкого разгрома 155-й бригады морпехов РФ.

В ночь с 27 на 28 марта РФ атаковала столицу и Днепропетровскую область"Шахедами": вокруг Киева уничтожено 12 вражеских дронов, в Днепропетровской области - два, один попал в местное предприятие.

Потери россиян-актуальное

Авиация Сил обороны за 27 марта нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов, а также один - по зенитно-ракетному комплексу. Также, за прошедшие сутки, наши воины сбили 5 вражеских разведывательных БпЛА разных типов.

Ранее украинские пограничники показали, как уничтожили логово штурмовиков частной военной компании "Вагнера" в Бахмуте.

Ежемесячно Путин теряет до 25 тысяч солдат, однако в этом месяце эксперты ожидают рекорд относительно российских потерь, в частности из-за бессмысленных штурмов украинских позиций.

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