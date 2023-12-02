В Украине "последний вздох" сделали уже 331 110 оккупантов / фото 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

Вооруженные силы Украины успешно ликвидировали еще 1 070 оккупантов по итогам боев минувших суток. Общие потери армии РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения уже достигли по "живой силе" до 331 110 человек.

Детальную статистику опубликовал Генштаб ВСУ в своем утреннем отчете за 2 декабря. Другие потери врага составляют:

  • Танков - 5571 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин - 10385 (+13) ед;
  • артиллерийских систем - 7941 (+10) ед;
  • РСЗО - 913 (+1) ед;
  • средства ПВО - 602 (+0) ед;
  • самолетов - 323 (+0) ед;
  • вертолетов - 324 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5994 (+18);
  • крылатые ракеты - 1568 (+1);
  • корабли / катера - 22 (+0) ед;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10410 (+11) ед;
  • специальная техника - 1138 (+1).
Потери армии РФ в Украине достигли 331 110 человек / инфографика УНИАН

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Генштаб уточнил актуальную ситуацию на фронте 

За минувшие сутки армия РФ пыталась реализовать наступательные действия на шести направлениях фронта. Успеха враг не имел. ВСУ провели 84 боевых столкновения с армией врага. 

Самыми горячими направлениями стали Купянский, Лиманский, Авдеевский, Марьянский, Мелитопольский и Запорожский. Оккупанты пыталась восстановить утраченные позиции возле Работино, но ВСУ дали отпор их попыткам.

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