Генштаб уточнил актуальные потери России в Украине по состоянию на 2 декабря.

Вооруженные силы Украины успешно ликвидировали еще 1 070 оккупантов по итогам боев минувших суток. Общие потери армии РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения уже достигли по "живой силе" до 331 110 человек.

Детальную статистику опубликовал Генштаб ВСУ в своем утреннем отчете за 2 декабря. Другие потери врага составляют:

Танков - 5571 (+7) ед;

боевых бронированных машин - 10385 (+13) ед;

артиллерийских систем - 7941 (+10) ед;

РСЗО - 913 (+1) ед;

средства ПВО - 602 (+0) ед;

самолетов - 323 (+0) ед;

вертолетов - 324 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5994 (+18);

крылатые ракеты - 1568 (+1);

корабли / катера - 22 (+0) ед;

подводные лодки - 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 10410 (+11) ед;

специальная техника - 1138 (+1).

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Генштаб уточнил актуальную ситуацию на фронте

За минувшие сутки армия РФ пыталась реализовать наступательные действия на шести направлениях фронта. Успеха враг не имел. ВСУ провели 84 боевых столкновения с армией врага.

Самыми горячими направлениями стали Купянский, Лиманский, Авдеевский, Марьянский, Мелитопольский и Запорожский. Оккупанты пыталась восстановить утраченные позиции возле Работино, но ВСУ дали отпор их попыткам.

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