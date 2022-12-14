За сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления и 4 района сосредоточения личного состава противника.

Неподалеку Новоайдара в Луганской области ВСУ ликвидировали 15 российских военных, а в Запорожской области ранены около 100 оккупантов. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6: 00.

"В ночь с 12 на 13 декабря, в районе населенного пункта Новоайдар Луганской области, уничтожено более 15 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. В Запорожской области потери врага составляют до 100 раненых оккупантов, уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что за сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления и 4 района сосредоточения личного состава противника.

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По данным Генштаба, ВСУ отбили атаки россиян в районах 14 населенных пунктов на Харьковщине, Луганщине и Донетчине.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 1 авиационный и 11 ракетных ударов по Украине. Также россияне совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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