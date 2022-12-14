Вражеские наступления отражены на Харьковщине, Луганщине и Донетчине.

За сутки украинские военные отбили атаки российских захватчиков в районах 14 населенных пунктов на Харьковщине, Луганщине и Донетчине

Об этом речь идет в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Новоселовское, Червонопоповка, Серебрянское и Белогоровка на Луганщине", - говорится в сообщении.

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Кроме того, отражены вражеские следующие в районах населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Невельське, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Война в Украине

По данным президента Украины Владимира Зеленского, Россия готовится и может нанести массированный удар в любое время. Блэкауты - последняя надежда оккупантов.

Также СМИ сообщили, что РФ приходится использовать боеприпасы 40-летней давности. К началу 2023 года россияне могут потратить исправные запасы.

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