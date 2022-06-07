Захватчики бросились наутек во время стрелкового боя, но их догнала украинская артиллерия.

Воины 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ разгромили элиту российских войск. Бой длился 14 часов.

Об этом сообщает пресс-служба бригады.

Десантники отмечают, что в этой войне преобладают дуэли крупнокалиберного, ствольной артиллерии, но случаются ожесточенные контактные стрелковые бои, где украинские воины успешно уничтожают личный состав и технику российских агрессоров.

Недавно десантники бригады провели 14-часовой бой с оккупантами, которые пытались перерезать одну стратегически важную трассу на востоке Украины. Реализовать свои планы захватчикам не удалось.

"Этот бой, возле городка Б., начался в два ночи, когда к позициям десантников, подошла вражеская диверсионно-разведывательная группа. Наши ребята заметили диверсантов и огнем из автоматического стрелкового оружия, заставили их отступить. Но, рашисти, не утихомирились и чуть позже, их пехота, усиленная бронетехникой, пошла в атаку. Вот здесь львовские десантники и устроили им "теплую встречу", - говорится в сообщении.

Во время боя воины ВСУ из гранатомета NLAW подожгли российскую БМД, а также ликвидировали около 50 оккупантов из 104 "гвардейского" десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой псковской дивизии, которую в вооруженных силах РФ считают элитной.

"Впрочем, встретившись в ближнем, контактном стрелковом бою с украинскими десантниками, эта "полосатая элита", отступила, оставляя в лесополосе тела своих погибших. Тот бой хоть был и победный, для ребят с крылатым львом на шевроне, но тяжелый. Особенно отличились старший лейтенант Александр Чавдар, и старший солдат Олег Дубич, которые, во время боестолкновения, получив осколочные ранения, отказались от эвакуации в медучреждение и продолжали вести огонь до тех пор, пока враг не отступил", - отметили в бригаде.

В то же время на этом неприятности псковских десантников не закончились. Скоординированные действия артиллерийских подразделений 80 бригады вдогонку нанесли оккупантам массированный артиллерийский удар. После атаки потери захватчиков в технике и живой силе возросли.

Ранее воины Сил специальных операций эффектно уничтожили вражескую БМП-2, которую обнаружили во время разведки.

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