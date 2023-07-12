Отмечается, что у Сил обороны Украины есть успехи.

Украинские военные вели наступление минимум на трех участках фронта. Наши защитники добились успехов на отдельных участках.

Аналитики Института изучения войны отметили, что Генштаб Украины сообщил о продолжают наступательные действия украинских сил на мелитопольском и бердянском направлениях.

При этом официальный представитель Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что украинские силы продолжают контрнаступательные действия вокруг Бахмута. Отмечается, что украинские силы продвигались к северо-востоку от населенного пункта Роботино.

Видео дня

В свою очередь российский блогер заявил, что Силы обороны Украины установили контроль над новыми позициями северо-западнее Клищевки и продвинулись до 1,5 км в районе Роздоловки.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Президент Владимир Зеленский 10 июня подтвердил, Силы обороны начали проводить контрнаступательные операции.

По состоянию на 10 июля украинские защитники за неделю нанесли более 70 ударов по районам сосредоточения личного состава россиян и 11 складам боеприпасов врага.

В свою очередь спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления майор Валерий Шершень отметил, что на Таврическом направлении потери врага убитыми, ранеными и пленными очень существенные, за минувшие сутки в плен сдались 19 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: