По захватчикам эффективно отработали артилетисты и авиация.

Украинские воины продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке, в течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск нанесли поражение:

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1 район сосредоточения личного состава;

2 средства противовоздушной обороны;

1 станцию радиоэлектронной борьбы;

1 склад горюче-смазочных материалов противника.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, на фронте за прошедшие сутки произошло 86 боевых столкновений. Враг нанес 4 ракетных и 74 авиационных удара, совершил 101 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Россияне продолжают активно штурмовать на Авдеевском и Новопавловском направлениях, зато ослабили давление на Купянск.

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