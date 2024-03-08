Украинские воины продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке, в течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.
Кроме того, подразделения ракетных войск нанесли поражение:
- 1 район сосредоточения личного состава;
- 2 средства противовоздушной обороны;
- 1 станцию радиоэлектронной борьбы;
- 1 склад горюче-смазочных материалов противника.
Война в Украине - последние новости с фронта
Как сообщал УНИАН, на фронте за прошедшие сутки произошло 86 боевых столкновений. Враг нанес 4 ракетных и 74 авиационных удара, совершил 101 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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