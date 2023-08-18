Украиснкие бойцы выполняют свою работу, отметил Череватый.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый прокомментировал информацию о том, что на Бахмутском направлении ВСУ "задвухсотили" футбольных фанатов из "добровольческого" формирования "Эспаньола", которые приехали на войну из Москвы.

"Россияне думали, что пропаганда заменит все. Но вот это запугивание "кадыровцами", "эспаньолами" на самом деле заканчивается тогда, когда они слышат названия наших штурмовых бригад. Весь их псевдошарм очень быстро улетучивается", - сказал он.

По словам Череватого, у россиян очень много напыщенной и пафосной пропаганды в том время, как ВСУ просто делают свое дело:

"Но когда доходит до дела, приходит суровый украинский мужик и равномерно, спокойно ставит мины, подрывает, потом снимает с коптера и докладывает своему командиру. Потом все это появляется в виде сухой простой статистики".

ВСУ разгромили "фанатский спецназ" РФ под Бахмутом – что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин рассказал о сильной контратаке, в ходе которого ВСУ под Бахмутом уничтожили личный состав вражеского "добровольческого" формирования, который состоял из фанатов российского футбольного клуба ЦСК.

"Была достаточно сильная контратака со стороны россиян на освобожденные нами территории, но мы ее отбили. Более того, надо отметить, что они в большинстве пытаются пехотой штурмовать, а здесь мы уничтожили три танка Т-90М "Прорыв", это одна из их последних модификаций", - отметил он.

По его словам, на Бахмутском направлении сейчас инициатива на стороне украинских защитников, которые постепенно продвигаются и дают мощный отпор оккупантам.

Вас также могут заинтересовать новости: