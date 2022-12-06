Удачно отработала украинская авиация, а также подразделения ракетных войск и артиллерии.

За прошедшие сутки украинские воины удачно отработали по скоплениях личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов. Уничтожен важный объект врага.

Как отмечается в утреннем сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Кроме того, метко сработали артиллеристы и воины ракетных войск. В Генштабе загадочно сообщили об уничтожении "важного объекта".

Видео дня

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава и важный объект противника", - говорится в сводке.

Война в Украине: ситуация на фронте

4 декабря президент Владимир Зеленский сказал, что знает, как сложно нашим воинам в Бахмуте Донецкой области. Глава государства отметил, что украинские воины крепко держат позиции и даже самые сложные направления.

5 декабря российские оккупанты запустили по Украине 70 ракет, силы противовоздушной обороны сбили 60 из них. Есть "прилеты" в Киевской, Винницкой и Одесской областях. Враг попал в объекты энергетической инфраструктуры.

Вечером 5 декабря Генштаб сообщил, что вражеские войска продолжают наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях фронта.

Аналитики ISW 6 декабря сообщили, что российские оккупанты постепенно продвигаются в районе Бахмута, но еще не окружили город, ведут наступательные операции в районе Авдеевка-Донецка, но обороняются на линии Сватово-Кременная.

Вас также могут заинтересовать новости: