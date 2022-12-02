Оккупанты получили от ВСУ "подарок" в виде артиллерийского снаряда.

Украинские военные оригинально проучили российских оккупантов, которые "охотились" на домашнюю птицу. Россияне поймали взрывной "подарок" от ВСУ.

В Госпогранслужбе рассказали, что в Донецкой области пограничники при помощи беспилотника обнаружили скопление российской пехоты. При этом в одном их сел оккупанты "охотились" на домашнюю птицу.

"Подстрелив гуся, мародеры понесли добычу в один из домов, в котором они обустроили командно-наблюдательный пункт", – говорится в сообщении.

Пограничники передали координаты украинским артиллеристам, которые нанесли удар по командно-наблюдательному пункту россиян из "Рапиры".

"Артиллерийским огнем вместе с оккупантами-преступниками уничтожен и командир их подразделения, который приехал на угощение", – подытожили военные.

Мародерство российских военных - что известно

Российские оккупанты прославились воровством во временно оккупированных населенных пунктах Украины. Они прикарманивали все - начиная от белья и заканчивая техникой. Все СМИ облетело фото, как россяине покидают Киевскую область со стиральными машинками, коврами и прочим.

Кроме того, во время побега из Изюма оккупанты воровали велосипеды, потому что у них не было горючего для техники. 20 ноября стало известно, что похожая история повторилась в Каховском районе Херсонской области.

Оккупанты не гнушались красть даже животных. Так, в ноябре во время побега из Херсона российские россияне украли из местного зоопарка енота, а других зверей просто вывезли во временно оккупированный Крым.

Вас также могут заинтересовать новости: