Отмечается, что украинские защитники сократили свои потери в технике в два раза.

Украинские военные, вероятно, скорректировали стратегию своего наступления в рамках освободительной операции. Такое решение позволит сократить потери Сил обороны и истощить российских оккупантов.

Аналитики Института изучения войны напомнили о статье The New York Times, в которой говорится, что украинские военные скорректировали свою стратегию, чтобы свести к минимуму свои потери, продолжая истощать российские силы, что подтверждает предыдущие оценки ISW. Издание NYT сообщило, что, по оценкам неназванных официальных лиц США и Европы, российские войска уничтожили до 20% западных вооружений, предоставленных Украине, за первые две недели контрнаступления.

Кроме того, журналисты указали, что официальные лица заявили о снижении уровня потерь до 10% в последующие недели из-за изменения стратегии Украины. NYT сообщило, что украинские военные изменили тактику, чтобы вместо крупномасштабных ударов сосредоточиться на изнурении российских войск с помощью артиллерии и ракет дальнего действия, что согласуется с заявлением главнокомандующего Украины генерала Валерия Залужного от 14 июля. Так, огонь с закрытых позиций может как сковать российские силы, так и свести к минимуму украинские потери.

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Эксперты ISW ранее сообщали, что украинские силы, по-видимому, сосредоточены на асимметричном истощении врага, что сохранит украинскую силу за счет более медленных темпов наступления, при постепенном истощении российской живой силы и техники.

Украинские военные, вероятно, уже несколько недель совершенствуют свою стратегию контрнаступления, и некоторые наблюдатели только сейчас начинают осознавать более серьезные последствия этих корректировок. Украина, вероятно, продолжит корректировать свою стратегию и действия на протяжении всего контрнаступления, чтобы способствовать дальнейшему прогрессу.

Контрнаступление ВСУ по состоянию на 16 июля - последние новости

В Институте изучения войны отметили, что украинские военные имеют успехи на Бахмутском направлении. Россиянам приходится перебрасывать боевые резервы.

В свою очередь в Генеральном штабе ВСУ указали, что оккупанты сосредоточили свои усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего произошло 39 боевых столкновений.

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