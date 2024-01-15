Ракетными войсками было нанесено поражение по двум радиолокационным станциям захватчиков и другим целям.

В течение суток 15 января авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов. Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

В то же время подразделениями ракетных войск было нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, трем артиллерийским средствам и двум радиолокационным станциям врага.

В Генштабе отметили, что в течение суток враг нанес один ракетный и 31 авиационный удары. Также оккупанты совершили 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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В результате российских террористических атак есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Потери России в Украине

В течение 14 января ВСУ ликвидировали на фронте еще 980 российских захватчиков. Так, общие потери оккупантов достигли уже 370 тыс. 980 военных.

Что касается военной техники, то российская армия за время полномасштабного вторжения в Украину потеряла уже, в том числе 6 тыс. 89 танков, 11 тыс. 322 боевые бронированные машины и 8 тыс. 771 артиллерийскую систему.

Потери несет и российская авиация. В частности, 14 января был сбит один из немногих самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Также был поражен самолет Ил-22, однако он смог совершить аварийную посадку в Анапе, говорит начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

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