Украинские защитники, в отличие от оккупантов, проходят многопрофильные тренировки и день за днем осваивают новые дисциплины, чтобы выгнать врага из Украины.

Вооруженные силы Украины показали интересные моменты со своих многопрофильных учений на украинских полигонах, где наши защитники ежедневно оттачивают свои навыки для того, чтобы в конце концов освободить все наши территории от оккупантов.

Соответствующий ролик показал СтратКом ВСУ. В главных ролях бойцы 122-й бригады теробороны, в кадре которые осваивают главные дисциплины украинского фронта: тактику, топографию, умение вести разведку и аэроразведку, искусное владение личным оружием и многие другие аспекты.

"Не чувствуя усталости, наши воины прилагают максимум усилий, чтобы неустанно молотить врага!",- говорится в публикации.

Россияне "кошмарят" Бахмут - в сети гуляют ужасные кадры

Напомним, что наши военные недаром тяжело тренируются для украинской победы. Ведь впереди их ждут сверхсложные задачи: освободить все временно оккупированные территории Украины и получить окончательное преимущество на таких "горячих" участках фронта, как Бахмут.

Сегодня в сети появилось очередное ужасное видео о том, как россияне уничтожают Бахмут. Кадры сняли с высот местной многоэтажки. Напротив нее пылает другой дом, по которому враг ударил артиллерией.

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