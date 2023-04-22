Вооруженные силы Украины показали интересные моменты со своих многопрофильных учений на украинских полигонах, где наши защитники ежедневно оттачивают свои навыки для того, чтобы в конце концов освободить все наши территории от оккупантов.
Соответствующий ролик показал СтратКом ВСУ. В главных ролях бойцы 122-й бригады теробороны, в кадре которые осваивают главные дисциплины украинского фронта: тактику, топографию, умение вести разведку и аэроразведку, искусное владение личным оружием и многие другие аспекты.
"Не чувствуя усталости, наши воины прилагают максимум усилий, чтобы неустанно молотить врага!",- говорится в публикации.
Россияне "кошмарят" Бахмут - в сети гуляют ужасные кадры
Напомним, что наши военные недаром тяжело тренируются для украинской победы. Ведь впереди их ждут сверхсложные задачи: освободить все временно оккупированные территории Украины и получить окончательное преимущество на таких "горячих" участках фронта, как Бахмут.
Сегодня в сети появилось очередное ужасное видео о том, как россияне уничтожают Бахмут. Кадры сняли с высот местной многоэтажки. Напротив нее пылает другой дом, по которому враг ударил артиллерией.