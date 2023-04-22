Россияне превратили некогда цветущий украинский город в руину.

Россияне продолжают стирать с лица земля украинский город Бахмут (Донецкая область). Кадры, которые удалось снять в одной из местных многоэтажек, ужасают.

Соответствующий ролик показал телеграм-канал "Реальная война". На видео пылает многоэтажка, которую разнес вдребезги враг из артиллерии.

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Ситуация в Бахмуте - последние новости

Напомним, что город Бахмут - форпост украинской несокрушимости. Этот город россияне, несмотря на активные штурмы, не могут взять под контроль уже несколько месяцев.

Вчера вечером в Минобороны Украины отметили, что там ситуация крайне тяжелая, однако защитники Украины продолжают держать сопротивление и оборонять Бахмут.

Уже сегодня в своем отчете аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что наемникам ЧВК "Вагнер" удалось захватить железнодорожную станцию Бахмут-2 в центре города. Однако так называемая "трасса жизни", которая важна для ВСУ, им не покорилась.

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