Снаряды М864 станут эффективным и симметричным ответом противнику, который в комплектации БМ-21 "Град" очень давно применяет такое оружие на войне против Украины, считает он.

Военный эксперт, полковник запаса Петр Черник рассказал об особенностях кассетных боеприпасов и объяснил, почему польза от их использования может быть значительно больше чем риски.

В эфире телемарафона он отметил особенности типа боеприпасов, которые может получить Украина в рамках военной помощи от США. "Это такое оружие, речь идет непосредственно о снарядах М864, которая имеет в своем теле, как минимум 72 элемента, каждый весит в пределах 200 граммов. Когда снаряд заходит на боевую траекторию и держится где-то на высоте 15-20 метров, то площадь больше чем футбольное поле засеивается этими субэлементами", - сказал Черник.

По его словам, в военном смысле важен не только размер зоны поражения, а то, что такие снаряды позволят результативнее поражать скрытую живую силу и технику противника, который, кстати, давно применяет кассетные боеприпасы при обстрелах из реактивных систем залпового огня.

Видео дня

"Это крайне важно, если это еще и лесополоса, есть несколько единиц техники, которая очень серьезно замаскирована, выслеживать их обычным снарядом будет очень трудно. И особенно, это касается истребления живой силы, скрывающейся в траншеях и блиндажах. Эти небольшие элементы очень удобно туда проникают. Это оружие призвано поднять коэффициент поражения живой силы и самое главное, повредить технику. Уничтоженную технику с поля боя не вывозят, а на поврежденную технику тратится огромный моторесурс и еще больше живой силы. Ну и наконец, дошли до симметричного ответа, поскольку противник очень давно в комплектации БМ-21 "Град" применяет такое оружие",- подчеркнул Черник.

Военный эксперт добавил, что количество артиллерийских снарядов, которое российские оккупанты "насыпают в нашу сторону, не разрывается в таком огромном коэффициенте, что с ними как-то нужно совладать с нашей стороны". Кроме того, диаметрально противоположная разница в количестве несрабатывания российских и американских боеприпасов. "То, что применяют россияне, невзрывственность составляет в пределах от 30 до 40%, а американские боеприпасы – это максимум 1,5% и очень за редким исключением до 3%", - отметил Черник.

Также военный эксперт считает, что кассетные боеприпасы могут частично способствовать разминированию при создании коридоров через минные поля, во время продвижения украинских защитников. В частности, использование таких снарядов может уберечь технику для разминирования от огня вражеской артиллерии и противотанковых ракетчиков комплексов противника, ведь она будет работать на большем расстоянии от зоны поражения.

"Вполне корректное и правильное использование. Например, если применять машину для разминирования M58, которая забрасывает некий огневой канат на 90 метров вперед, потому что имеет на каждый погонный метр 7,5 кг взрывчатки с-4 и действительно может образовать серьезный проход шириной до 6м. Но понимаем, что такая машина является уязвимой для огня артиллерии и противотанковых ракетчиков комплексов. А с расстояния до 30 км, потому что на такое расстояние этот снаряд М 864 может быть применен, мы практически выводим из зоны поражения ту установку, которая занимается именно разминированием. И, насыпая такое огромное количество этих снарядов, действительно можем все минно-взрывные заграждения превращать в порох", - пояснил Черник.

Украина получит кассетные боеприпасы: последние новости

Как сообщал УНИАН, 7 июля в Пентагоне объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который будут включены запрашиваемые страной кассетные боеприпасы. Речь идет о 105-мм и 155-мм артиллерийских снарядах, в том числе усовершенствованных обычных боеприпасах двойного назначения (DPICM).

Как отмечал министр обороны Алексей Резников, Украина будет использовать эти боеприпасы только для деоккупации своей территории.

Украины и США нет среди подписантов Международной конвенции, обязывающей страны прекратить изготовление, накопление и передачу кассетных боеприпасов, а РФ активно использует такой тип снарядов на протяжении всей полномасштабной войны.

УНИАН ранее уже объяснял, что кассетные боеприпасы могут применяться с самолетов, артиллерии, ракетных установок и морских орудий, такой тип боеприпасов – это контейнер, который содержит в себе от десятков до сотен бомб меньшего размера.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман считает, что кассетные боеприпасы DPICM, которые передают США, могут иметь значительное положительное влияние для течения наступления Украины и оно превосходит то, которое могли бы дать другие средства.

Вас также могут заинтересовать новости: