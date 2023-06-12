Армия дронов удачно обнаружила и уничтожила систему спутниковой связи оккупантов.

Армия дронов обнаружила и уничтожила систему спутниковой связи оккупантов на Сватовско-Купянском направлении, создав для врага фактически информационный вакуум.

Соответствующий ролик показал СтратКом ВСУ. Отмечается, что бойцы роты БПЛА 92 ОМБр уничтожили на этом направлении фронта 2 антенны VSAT.

"Они позволяли россиянам оперативно обмениваться информацией. Теперь это в прошлом", - говорится в сообщении.

В РФ распространяется антидроновая истерия

Напомним, что на территории РФ после случая с поездом, который 10 июня сошел с рельсов в Белгородской области при загадочных обстоятельствах, произошла настоящая антидроновая истерия.

В частности, машинисту, управлявшему поездом, стали мерещиться БПЛА. Он заявил, что именно атака дронов привела к аварии. Как известно, тогда с насыпи свалились 15 вагонов поезда, которые направлялись на одно из предприятий России. По данным СМИ, они были пустыми.

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