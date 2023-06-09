Система уничтожена при помощи 155-мм самоходой гаубицы M109A6 Paladin.

Вооруженные силы Украины уничтожили уже вторую российскую реактивную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" за два дня.

Сообщается, что система уничтожена при помощи 155-мм самоходой гаубицы M109A6 Paladin на Запорожском направлении.

Новое достижение украинских бойцов прокомментировал военно-политический обозреватель Александр Коваленко:

"Интересен даже не столько факт применения данной САУ, а то, что за прошедшие сутки это уже второй документально подтвержденный факт уничтожения ТОС-1А "Солнцепек". Напомню, что вчера так же публиковалось уничтожение российской ТОС-1А "Солнцепек".

По информации Коваленко, согласно документально-подтвержденным данным, ВСУ уже уничтожили семь российских ТОС-1А, а согласно общим - более 10.

"Но интересно другое... За сутки, два уничтоженных ТОС-1А. Уникальные системы, которые для российских войск на вес золота и которые очень сложно использовать в зонах с плотным артиллерийским огнем и россияне, стоит признать, использовали их максимально осторожно. А теперь возникает вполне закономерный вопрос... Что же это такое происходит, если "Солнцепеки", над которыми россияне дрожат как над фарфоровым сервизом, стали на солнышке жарится как омлет? Ах, да, это же "провальное наступление"! Как же, как же, совсем забыл!", - отметил эксперт.

Потери России в Украине - данные Генштаба ВСУ

Напомним, общие потери России в Украине предварительно уде составляют более 213 тысяч 770 человек личного состава.

Также Россия потеряла в Украине: 3901 танк, 7,6 тысяч боевых бронированных машин, 3702 артиллерийские системы, 599 реактивных систем залпового огня, 359 средства противовоздушной обороны.