Этой ночью оккупанты пытались "измерить глубину" нашей обороны, но понесли значительные потери.

Враг на Херсонском направлении деморализован и растерян, но не оставляет попыток нападений.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"На Херсонском направлении враг тоже растерян, довольно бессистемно разветвлен и деморализован, но, при этом, пытается все же изображать какую-то активность", - рассказала она. Видео дня

В частности, по ее словам, этой ночью оккупанты пытались силами взвода "измерить глубину нашей обороны", но получили потери около 50% личного состава, две бронемашины и были вынуждены отступить.

Как сообщал УНИАН, ВСУ официально пошли в контрнаступление на юге в конце августа. По состоянию на 9 сентября, по подсчетам Института изучения войны защитники отбили у врага 2,5 тысячи квадратных километров.

По словам представителя ОК "Пивдень" Натальи Гуменюк, ВСУ в разных направлениях на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

Контрнаступление на юге продолжается одновременно с операциями украинских сил на линии Харьков – Изюм. Украинские силы продолжают ежедневно атаковать российские понтонные и паромные переправы на юге, однако сохраняют суровую оперативную тишину.

США вечером 9 сентября впервые назвали действия ВСУ возле Херсона "контрнаступлением". Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что считает операцию Вооруженных сил Украины "вдохновляющей", а глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли видит в ней "устойчивый прогресс".

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