Нашим Вооруженным силам удалось остановить штурмовые действия оккупантов, которые атаковали с территории Лисичанского НПЗ, враг понес потери и отошел.

Российские оккупанты давят почти с каждого захваченного ими населенного пункта в Луганской области, но ВСУ удалось отбили атаку врага со стороны нефтеперерабатывающего завода.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Так, по данным Гайдая, оккупанты нанесли два ракетных и два авиаудара, совершили пять артобстрелов и еще два – с применением минометов.

"Постоянным огневым воздействием они хотят вытеснить наших бойцов из укреплений и в то же время психологически давят на местное население. Участились авиационные удары по селам, расположенным на самой админгранице Луганщины и Донетчины. Кое-где оккупантам удается приблизиться к позициям ВСУ настолько, чтобы была возможность применить танковый резерв. Как вот вблизи Верхнекаменки", - сообщил Гайдай.

Он добавил, что возле этого населенного пункта постоянно идут бои – россияне пытаются выйти на админграницу области.

"Вчера нашим Вооруженным силам удалось остановить штурмовые действия оккупантов, которые атаковали с территории Лисичанского НПЗ, враг понес потери и отошел", - отметил председатель ОВА, добавив, что за сутки из ствольной и реактивной артиллерии обстреляно почти каждое село и город, куда вражеское вооружение может пока достать.

Также Гайдай добавил, что россияне бросают в бой все резервы, идут в разведку боем, не жалеют беспилотников. "Осознают ли они, за какую именно "родину" воюют: за "лнр", "днр" или россию? Возможно за новенькую "ладу" для родителей?", - задался риторическим вопросом Гайдай.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 20 июля российские оккупанты до сих пор не смогли полностью захватить Луганскую область. Оккупанты готовятся к фейковому референдуму, чтобы присоединить оккупированную территорию к составу РФ.

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