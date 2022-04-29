Детали уничтожения вражеского истребителя-бомбардировщика не известны.

Вооруженные силы Украины сбили еще один российский Су-34.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной и военной администрации Олег Синегубов.

Синегубов лишь констатировал уничтожение вражеского самолета Су-34, не уточнив, где именно был сбит российский истребитель-бомбардировщик.

"На Харьковщине ВСУ в очередной раз сбили российский Су-34. Хорошая работа, ребята", – написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

По словам Синегубова, активные бои продолжаются на Изюмском направлении, украинская армия удерживает позиции. В то же время последней ночью враг активно не наступал, но вел активную разведку.

Он также добавил, что вчера российские оккупанты 16 раз обстреливали Харьков из артиллерии, дважды били реактивными системами залпового огня и нанесли одного ракетного удара.

Под огонь россиян попали районы ХТЗ, Пятихатки, 602 микрорайон на Салтовке и Северная Салтовка. Также были обстрелы пригородов - Кулиничей, Хролов, Котляров, Покотиловки. Сегодня утром из артиллерии обстреляли Сокольники.

Всего за сутки от вражеского огня в городе и области погибли пять мирных жителей, 11 – получили ранения.

Напомним, вчера украинские военные поразили 15 воздушных целей в частности, один самолет.

Справка УНИАН. Су-34 – фронтовой бомбардировщик. Сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине. Серийное производство самолета разворачивается на Новосибирском авиационном производственном объединении имени Чкалова.

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