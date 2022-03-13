Также уничтожилась интенсивность активных боев.

Украинские силы обороны остановили интенсивное продвижение российских оккупационных войск вглубь Украины.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр написала в социальной сети Facebook.

"Продолжается мощное сопротивление украинской нации российскому захватчику. Уже можно делать анализ и видеть определенные тенденции. По состоянию на сейчас остановлено интенсивное продвижение врага вглубь территории Украины. Вы видите из новостей, что снизилась интенсивность активных боев", - заявила Маляр.

Заместитель министра отметила, что "враг понес огромные потери и вынужден пополнять личный состав и перегруппировывать войска".

"Враг делает выводы и учится воевать в наших реалиях и не оставляет планы наступательной операции. Поскольку мгновенных результатов враг не достиг, сейчас они пытаются достичь хотя бы чего-то, чтобы отчитываться своему командованию. Поэтому будут пробовать закрепиться на рубежах временно занятых территорий. И вот здесь крайне важна позиция местной общины. Токмак, Мелитополь, Херсон - не дают врагу реализовывать такие планы", - написала Маляр.

"Вражеская армия разрушает наши города, села, гражданскую инфраструктуру. Чтобы нас запугать и сломать психологически. Но украинская нация несокрушима. По трагическим сегодняшним событиям во Львовской области и вчерашним в Ивано-Франковске вы видите, что враг разрушает аэропорты и центры обучения. Да, война - это испытание. Это потери. Но мы все это пройдем и обязательно одержим победу - даже не сомневайтесь", - отметила Маляр.

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