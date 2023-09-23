Украинские защитники на Запорожском направлении продолжают наступать.

Украинские воины прорвали оборону в Вербовом Запорожской области . Об этом в интервью CNN сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Генерал, который руководит контрнаступлением украинских войск на южном фронте, прогнозирует еще больший прорыв в будущем.

"На левом фланге под Вербовым у нас прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше. Не так быстро, как ожидалось, не так, как в фильмах о Второй мировой. Главное - не потерять эту инициативу", - сказал Тарнавский.

CNN пишет, что россияне отчитываются о другой ситуации в этом месте. Впрочем анализ видео из открытых источников журналистами свидетельствует, что некоторые украинские подразделения пересекли важный рубеж российской обороны возле села Вербовое. Этот населенный пункт оккупирован с конца февраля 2022.

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Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что зима не остановит наступление Киева, а самый большой прорыв еще впереди. Сильные осенние дожди могут сделать землю сырой и затруднить передвижение тяжелой техники, например танков, но Тарнавский говорит, что украинские силы передвигаются небольшими группами, в основном пешком.

Также Силы обороны Украины продвигаются в направлении Токмака Запорожской области, который является узловым центром обороны российских оккупационных войск. у противника трещит фронт. Об этом на днях сообщил руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж. По его словам, перекрывая сухопутный коридор, которым РФ поставляет своим войскам технику и людей, украинские военные создадут условия для окружения крупной группировки врага. Однако противник это тоже понимает.

Напомним, в начале сентября министр обороны РФ Шойгу заговорил о "напряженной ситуации" на Запорожском направлении . Он заявил, что"противник примкнул к бою бригады стратегического резерва, которые прошли обучение под руководством западных инструкторов".