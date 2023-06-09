Оккупанты пробуют наступать в нескольких населенных пунктах вокруг Кременной, но успеха не достигают.

Российские войска продолжают наносить ограниченные наземные удары на линии Купянск-Сватово и в районе Кременной.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). Как сообщили аналитики со ссылкой на украинский Генштаб, оккупанты провели безуспешные наступательные операции в районе Веселого в 32 км к югу от Кременной.

Кроме того, бои велись в районах Белогоровки (10 км к югу от Кременной) и Берестова (30 км к югу от Кременной).

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"Украинские силы продолжают наносить удары по тылам в оккупированной Луганской области. Так называемый глава "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что ВСУ нанесли удар по Луганску, и на кадрах с геолокацией видно, как над городом поднимается большой столб дыма", - отметили аналитики.

Также в отчете сообщается о продолжении позиционных боев в районе Масютовки в 12 км к северо-востоку от Купянска. Там оккупанты наносят авиационные и артиллерийские удары.

"Бавовна" в Луганске

Вчера во временно оккупированном Луганске прогремела серия взрывов. Местные паблики сообщали, что по городу прилетело по меньшей мере 4 ракеты. После "прилетов" в городе исчезла мобильная связь. Неизвестно, куда прилетело, но столб дыма виден со всех районов города.

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