Российские военные пытались спасаться бегством, но ВСУ не оставили им шансов.

В Херсонской области украинские военные ударили по колонне техники россиян.

Об этом сообщает 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода на своей странице в Facebook.

"На Херсонщине снова пылала вражеская техника. Расчет ПТРК "Корсар" 28 омбр уничтожил 3 российских "Тигра" и одну БМП-3, остатки пехоты противника были также ликвидированы. Пока их бронемашины пылали, экипаж еще пытался спасаться бегством, но шансов выжить у них уже не было", - говорится в сообщении.

По информации бригады, колонна российской техники двинулась в сторону украинских войск из временно оккупированного села.

"Прорыв, разведка боем или просто заблудились - наши разбираться не стали. Военные подпустили рашистов ближе, настолько близко, чтобы в наиболее подходящий момент сделать несколько метких выстрелов. И вот благодаря ловким рукам младшего сержанта и старшего солдата и детищу отечественных производителей "Корсар" - БМП и "Тигры" вспыхнули четырьмя яркими факелами. Остатки экипажа, выжившие от ударов противотанковых ракет, еще попытались спасаться из горящей техники, пустились напрямик. Но куда им бежать среди степей украинского юга? Разве что навстречу пулям наших защитников и верную смерть, потому что другое их здесь не ждет", - добавили военные.

Как сообщал УНИАН, Херсон уже полтора месяца живет в оккупации: российские военные стреляют на митингах за Украину, пытаются ввести рубли, а также начали усиленную зачистку города от украинских волонтеров и активистов.

Между тем в Офисе президента говорят, что власть не забывает об оккупированных городах и селах на юге Украины - их все обещают освободить.

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