Украинские защитники уничтожили артподразделения врага, ПВО и поразили несколько районов сосредоточения вооружения и техники.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Украинским защитникам удалось также уничтожить 4 ударных и 7 разведывательных БпЛА различных типов.

Как говорится в утренней сводке Генштаба, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 1 важную цель врага.

В то же время сам враг 20 мая нанес 7 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате атаки оккупантов пострадали мирные люди, были разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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В Генштабе предупредили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг и в дальнейшем применяет тактику террора.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН потери РФ в Украине перескочили новую психологическую отметку-теперь они составляют более 202 тысяч оккупантов. За сутки на украинской земле ликвидировали 670 захватчиков.

Кроме того, украинские защитники "ослепили" оккупантов на фронте. РФ потеряла еще шесть РЭБ и станцию РЛС.

С тем в Крыму российские оккупанты пакуют вещи в тревожном состоянии и обдумывают возможные варранты ухода.

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