На Бахмутском направлении российские войска продолжают вести наступательные действия, тяжелые бои продолжаются за город-крепость Бахмут.

Российские оккупанты за текущие сутки сосредотачивали основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутскому, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там произошло 39 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 20 мая. Отмечается, что самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

В частности, украинские военные отбили многочисленные атаки россиян в районе города Марьинка. Также на Марьинском направлении враг нанес авиаудар в районе Красногоровки. Кроме этого, под российские обстрелы попали Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

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На Бахмутском направлении российские войска продолжают вести наступательные действия, тяжелые бои продолжаются за город-крепость Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белой Горы. Россияне нанесли ракетные и авиационные удары по районам Славянска и Дружковки, Бахмута, Ивановского, Белой Горы и Торецка. Всего от вражеских обстрелов пострадали 10 населенных пунктов Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях россияне безуспешно вели наступательные действия. Вблизи Авдеевки, Угледара и Пречистовки врагом были нанесены авиационные удары. Также оккупанты из артиллерии обстреляли районы 8 населенных пунктов Донецкой области.

На Купянском и Лиманском направлениях в течение суток российские захватчики наступательных действий не проводили. Агрессор нанес несколько авиационных ударов, а под артиллерийские и минометные обстрелы противника на этих направлениях попали 10 населенных пунктов Харьковщины, 4 - Луганщины, и 3 - Донетчины.

"На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение этих суток нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нестерне Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов в Черниговской, Сумской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что на Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты продолжают вести оборонительные действия. А на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, сегодня украинская авиация нанесла 8 ударов по россиянам на разных направлениях фронта. Также была уничтожена одна "важная" цель оккупантов. А наши артиллеристы и ракетчики поразили 4 района сосредоточения личного состава и военной техники российской армии.

Между тем, сегодня днем главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о захвате города Бахмут Донецкой области. Но эту информацию опровергли в Министерстве обороны Украины. По словам Анны Маляр, украинские военные "контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор".

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