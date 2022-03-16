За 20 дней российского вторжения Силы обороны Украины ликвидировали 10 человек из состава высшего командования русских войск.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации и информационной безопасности при СНБО.
Согласно сообщению, среди них четверо генерал-майоров, трое полковников и трое подполковников.
Так, украинская армия ликвидировала:
- генерал-майора Магомеда Тушаева,
- генерал-майора Виталия Герасимова,
- генерал-майора Андрея Колесникова,
- генерал-майора Андрея Суховецкого,
- полковника Андрея Захарова,
- полковника Сергея Порохню,
- полковника Игоря Николаева,
- подполковника Юрия Агаркова,
- подполковника Дмитрия Софронова,
- подполковника Михаила Ермолина.
"Смерть ждет каждого военного РФ, каким бы "элитным" или "редким" его не считали оккупанты. На украинской земле ему одна цена – удобрение для черноземов. Слава Украине!",- подчеркнули в Центре.
Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Россияне обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.
После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Ограничения касались обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Аналитики прогнозируют экономике РФ дефолт в апреле этого года.
Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.