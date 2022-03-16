Среди 10 "редких экземпляров" из высшего военного командования оккупантов: четыре генерал-майора, три полковника и три подполковника.

За 20 дней российского вторжения Силы обороны Украины ликвидировали 10 человек из состава высшего командования русских войск.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации и информационной безопасности при СНБО.

Согласно сообщению, среди них четверо генерал-майоров, трое полковников и трое подполковников.

Так, украинская армия ликвидировала:

генерал-майора Магомеда Тушаева,

генерал-майора Виталия Герасимова,

генерал-майора Андрея Колесникова,

генерал-майора Андрея Суховецкого,

полковника Андрея Захарова,

полковника Сергея Порохню,

полковника Игоря Николаева,

подполковника Юрия Агаркова,

подполковника Дмитрия Софронова,

подполковника Михаила Ермолина.

"Смерть ждет каждого военного РФ, каким бы "элитным" или "редким" его не считали оккупанты. На украинской земле ему одна цена – удобрение для черноземов. Слава Украине!",- подчеркнули в Центре.

Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Россияне обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Ограничения касались обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Аналитики прогнозируют экономике РФ дефолт в апреле этого года.

Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.

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