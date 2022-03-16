На украинской земле смерть ждет каждого военного РФ / фото REUTERS

За 20 дней российского вторжения Силы обороны Украины ликвидировали 10 человек из состава высшего командования русских войск.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации и информационной безопасности при СНБО.

Согласно сообщению, среди них четверо генерал-майоров, трое полковников и трое подполковников.

Так, украинская армия ликвидировала:

  • генерал-майора Магомеда Тушаева,
  • генерал-майора Виталия Герасимова,
  • генерал-майора Андрея Колесникова,
  • генерал-майора Андрея Суховецкого,
  • полковника Андрея Захарова,
  • полковника Сергея Порохню,
  • полковника Игоря Николаева,
  • подполковника Юрия Агаркова,
  • подполковника Дмитрия Софронова,
  • подполковника Михаила Ермолина.

"Смерть ждет каждого военного РФ, каким бы "элитным" или "редким" его не считали оккупанты. На украинской земле ему одна цена – удобрение для черноземов. Слава Украине!",- подчеркнули в Центре.

Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Россияне обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Ограничения касались обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Аналитики прогнозируют экономике РФ дефолт в апреле этого года.

Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.

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