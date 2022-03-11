Украинские защитники ликвидировали еще одного высокопоставленного офицера РФ.

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского генерал-майора Андрея Колесникова.

Об этом сообщают Сухопутные войска Украины.

В 2021 году генерал-майор Андрей Колесников стал командующим 29-й армии Восточного военного округа (ВВО).

До этого он исполнял обязанности начальника штаба общевойсковой армии, дислоцированной в Московской области.

Как писал УНИАН, 8 марта украинские воины ликвидировали российского подполковника Юрия Агаркова. Он командовал мотострелковым полком дислоцированным в городе Камышин Волгоградской области.

Во время освобождения Чугуева наши бойцы также уничтожили командира 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковника Дмитрия Сафронова и заместителя командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ ВС РФ подполковника Дениса Глебова.

Сегодня сообщалось о ликвидации офицера российской оккупационной армии Вячеслава Маклагина. Террорист участвовал в "операциях" россиян в Сирии.

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